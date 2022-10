Halbjahrestreffen: Schlaglichter auf Energiefragen

Die Energiefrage lässt sich nicht getrennt von Wohnungs-, Rohstoff-, Verkehrs- oder Naturschutzpolitik diskutieren. Mit öffentlichen Inputvorträgen am Vormittag unseres Halbjahrestreffens wollen wir Beispiele für solche Wechselwirkungen geben und zur ganzheitlichen Diskussion anregen. Dazu laden wir am 19. November 2022 herzlich ein in den Dachsaal des Kultur Forum Dresden, Adlergasse 14, 01067 Dresden.

10:00 Uhr

Begrüßung und Einführung

René Schuster, Bundesvorsitzender

10:15 Uhr

effiziente Wohnflächennutzung: Ergebnisse des Projektes LebensRäume

Dr. Lars-Arvid Brischke, ifeu – Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg

11:00 Uhr

Metalle für die Energiewende

Michael Reckordt, PowerShift

11:45 Uhr

Kurz-Input: Break Free – Frei fließende Flüsse vs. Wasserkraft

Athénaïs Georges, GRÜNE LIGA Berlin und

Michael Bender, GRÜNE LIGA Bundeskontaktstelle Wasser

anschließend weitere kurze Inputs aus dem Liga-Netzwerk

Ab 12:30 Uhr gehen wir in die Mittagspause, am Nachmittag diskutieren die Teilnehmer*innen intern über Positionierungen der GRÜNEN LIGA.