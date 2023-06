Um die Wiesen im Osterzgebirge in voller Blütenpracht zu sehen und die Artenvielfalt zu erhalten, benötigen diese Biotope jährliche Pflege. Mach mit und genieße 4 vollgepackte Tage in der Natur mit Kultur und (Nachbar-)Sprache im Osterzgebirge: Lass die Muskeln spielen bei Wiesenpflege, die Lachmuskeln tanzen beim Singen am Lagerfeuer, entdecke leckere böhmische Küche, erlebe ein Nachbarschaftsfest an der Grenze und vieles mehr!

2 Tage auf blühenden Bergwiesen und Nasswiesen im Schutzgebiet »Schwarze Wiese«, mit Sensen oder Motorsense auf der Wiese und mit der Handsäge bei der Steinrückenpflege, mit Gabel und Rechen bei der Mahdberäumung

2 Tage Geschichte der Grenzregion erkunden - wir reisen durch die Landschaft und suchen Spuren menschlicher Lebenswege z.B. in Graupen, Altenberg und Vorderzinnwald.

Am letzten Camptag organisieren wir gemeinsam das deutsch-tschechische Nachbarschaftsfest in Böhmisch-Zinnwald. Das Camp ist offen für alle (18+), die Spaß am Draußensein und an deutsch-tschechisch Begegnungen haben. Sprachkenntnisse sind keine Teilnahmevoraussetzung, Hände, Füße, Offenheit und Dolmetscher werden für die Verständigung sorgen.

Dein Beitrag zu den Kosten für Verpflegung, Unterkunft sowie Leitung liegt bei 50 Euro. Reisekosten + Unkostenbeitrag für sonstige Verpflegung müssen selbst getragen werden. Anmeldung per Online-Anmeldeformular unter www.heuhoj.de . Unterkunft: Berghütte »U Nováčka«, Zadní Telnice (CZ), 4- bis 6-Bett-Zimmer