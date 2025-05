GRÜNE LIGA lädt zum Umweltfestival am 1. Juni 2025 ein

30 Jahre Umweltfestival - 35 Jahre GRÜNE LIGA

Diesen Sonntag feiert das Umweltfestival auf der Straße des 17. Juni in Berlin sein 30-jähriges Bestehen - kostenlos, draußen und für die ganze Familie. Gleichzeitig blickt die GRÜNE LIGA auf 35 Jahre Engagement für Umwelt- und Naturschutz zurück.

Aus diesem Anlass gestaltet das Netzwerk der GRÜNEN LIGA ein Zelt der Vielfalt, in dem wir die Arbeit unserer Mitgliedsgruppen spielerisch und interaktiv vorstellen. Vom Apfelsaft von Thüringer Streuobstwiesen über die Tour de Natur nach Belgien bis zum bedrohten Waldgrundstück am Lausitzer Tagebau ist so einiges dabei. Wir freuen uns auf Euch - von 11 bis 18 Uhr am Brandenburger Tor!

Das Umweltfestival ist fester Bestandteil der GRÜNEN LIGA und wird seit 1995 von unserem Berliner Landesverband organisiert. Unter dem Motto „Jetzt erst recht!“ erwartet Euch ein buntes Programm: Über 220 Stände laden zum Mitmachen ein und prominente Gäste wie Bundesumweltminister Carsten Schneider diskutieren auf der Bühne. Für Kinder gibt es ein großes Bio-Erlebnisgelände mit Lern- und Spielstationen. Das Festival setzt auf gelebte Nachhaltigkeit – mit Mehrweggeschirr, Komposttoiletten, guter ÖPNV-Anbindung und dem Verzicht auf Einwegartikel.

Mehr Infos unter: www.umweltfestival.de und www.grueneliga.de/35-jahre .