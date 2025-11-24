35 Veranstaltungen aus dem Netzwerk ökologischer Bewegungen
Bauwende voranbringen!
Jetzt Europäische Bürgerinitiative unterzeichnen!
UNverkäuflich!
Dieser Wald ist der Kohlegrube im Weg.
Gesteinsabbau
Wir vernetzen Initiativen gegen den Raubbau an oberflächennahen Rohstoffen.
Wasser
Europas letzte wilde Flüsse retten!
#MenschenrechtvorBergrecht
Online-Petition für ein besseres Bergrecht
Gründung der Bundeskontaktstelle Wohnen
Engagement für soziales und nachhaltiges Wohnen wird verstetigt
Jetzt Fördermitglied der GRÜNEN LIGA werden!

Initiative Transparente Zivilgesellschaft


Adventsökomarkt 2025 am Kollwitzplatz

Nachhaltiger Weihnachtsmarkt in Berlin. Bewusst einkaufen und „Fairschenken“ im Advent

Adventsökomarkt 2025

Seit 1997 lädt die GRÜNE LIGA Berlin an den Adventssonntagen zum beliebten nachhaltigen Weihnachtsmarkt am Kollwitzplatz ein. Rund 60 Ausstellende präsentieren Bio-Köstlichkeiten, regionales Kunsthandwerk, umweltfreundliche Textilien und kreative Geschenkideen zum „Fairschenken“. Der Markt steht für entschleunigtes, faires und bewusstes Einkaufen – als stimmungsvolle Alternative zum üblichen Weihnachtsrummel.

Vier Adventssonntage – vier Themen

30.11. – Mehrweg-Tag mit dem Bottleneck Project: Glasflaschen weihnachtlich upcyceln
07.12. – Summ sala blüh! Heimische Artenvielfalt im Gespräch
14.12. – Der Rabe Ralf: Umweltjournalismus zum Anfassen und Zuhören
21.12. – GRÜNE LIGA Berlin: Mitmachen und entdecken

Jeder Sonntag bietet darüber hinaus weihnachtliche Aktionen, Geschenkideen und Informationen rund um Umweltschutz und faire Produkte – in entspannter, vorweihnachtlicher Atmosphäre im Herzen vom Prenzlauer Berg.

Programm am Eröffnungstag, 30. November 2025

Am 30.11. erwarten wir Bezirksstadträtin Manuela Anders-Granitzki, die die Adventsökomarkt-Saison eröffnet, die 1. Kerze unseres Adventskranzes entzündet und die Ausstellenden kennenlernt.

14:00 Uhr – Eröffnung mit Chor und Entzündung der 1. Adventskerze
Grußwort von Bezirksstadträtin Manuela Anders-Granitzki und GRÜNE LIGA Berlin Geschäftsführerin Claudia Kapfer
15:15 Uhr – Gemeinsame Upcyclingaktion mit dem Bottleneck Project
Herstellung eines Trinkglases aus einer Einwegflasche und weihnachtliche Gestaltung
15:30 Uhr – Rundgang über den Adventsökomarkt
mit Marktleiterin Elisabeth Westphal

Nachhaltig schenken – bewusst genießen

Ob handgemachte Deko, nachhaltige Kleidung oder regionale Spezialitäten – der Adventsökomarkt am Kollwitzplatz bietet umweltfreundliche Alternativen zu herkömmlichen Weihnachtsgeschenken. Zu finden sind handgestrickte Schals und Mützen aus Bio-Wolle, selbstgemachte, regionale Marmeladen und Honig, sowie Upcycling-Taschen aus recycelten Materialien. So wird Schenken zu einem bewussten und fairen Vergnügen.

Am 2. Adventssonntag erwarten wir den Chor Gold von Sing dich glücklich, der zwischen 15:00 und 17:30 Uhr stimmungsvolle Lieder aus seinem Repertoire sowie einige Weihnachtslieder vorträgt.

Highlight: Am letzten Adventssonntag versteigern bzw. verschenken wir die regionale Weihnachtsdekoration (Fichten, Misteln), um diesen eine sinnvolle weitere Nutzung zu ermöglichen.

Kategorie: Weiteres
Veröffentlicht: Montag, 24. November 2025 17:39 | Drucken | E-Mail

Termine

Online-Veranstaltung zu Wohn-Umfragen
25 November 2025
14:00 - 14:45
Film + Gespräch "Lacoma - der Kohle im Weg"
28 November 2025
08:00 - 17:00
Adventsökomarkt
30 November 2025
12:00 - 19:00
Film + Gespräch "Lacoma - der Kohle im Weg"
03 Dezember 2025
19:00 -
Ganzen Kalender ansehen

Hier Rundbrief abonnieren

alligatorgruenundbissig

Aktuelle Seite: Startseite Themen & Projekte Weiteres Adventsökomarkt 2025 am Kollwitzplatz