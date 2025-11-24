Adventsökomarkt 2025 am Kollwitzplatz

Nachhaltiger Weihnachtsmarkt in Berlin. Bewusst einkaufen und „Fairschenken“ im Advent

Seit 1997 lädt die GRÜNE LIGA Berlin an den Adventssonntagen zum beliebten nachhaltigen Weihnachtsmarkt am Kollwitzplatz ein. Rund 60 Ausstellende präsentieren Bio-Köstlichkeiten, regionales Kunsthandwerk, umweltfreundliche Textilien und kreative Geschenkideen zum „Fairschenken“. Der Markt steht für entschleunigtes, faires und bewusstes Einkaufen – als stimmungsvolle Alternative zum üblichen Weihnachtsrummel.

Vier Adventssonntage – vier Themen

30.11. – Mehrweg-Tag mit dem Bottleneck Project: Glasflaschen weihnachtlich upcyceln

07.12. – Summ sala blüh! Heimische Artenvielfalt im Gespräch

14.12. – Der Rabe Ralf: Umweltjournalismus zum Anfassen und Zuhören

21.12. – GRÜNE LIGA Berlin: Mitmachen und entdecken

Jeder Sonntag bietet darüber hinaus weihnachtliche Aktionen, Geschenkideen und Informationen rund um Umweltschutz und faire Produkte – in entspannter, vorweihnachtlicher Atmosphäre im Herzen vom Prenzlauer Berg.

Programm am Eröffnungstag, 30. November 2025

Am 30.11. erwarten wir Bezirksstadträtin Manuela Anders-Granitzki, die die Adventsökomarkt-Saison eröffnet, die 1. Kerze unseres Adventskranzes entzündet und die Ausstellenden kennenlernt.

14:00 Uhr – Eröffnung mit Chor und Entzündung der 1. Adventskerze

Grußwort von Bezirksstadträtin Manuela Anders-Granitzki und GRÜNE LIGA Berlin Geschäftsführerin Claudia Kapfer

15:15 Uhr – Gemeinsame Upcyclingaktion mit dem Bottleneck Project

Herstellung eines Trinkglases aus einer Einwegflasche und weihnachtliche Gestaltung

15:30 Uhr – Rundgang über den Adventsökomarkt

mit Marktleiterin Elisabeth Westphal

Nachhaltig schenken – bewusst genießen

Ob handgemachte Deko, nachhaltige Kleidung oder regionale Spezialitäten – der Adventsökomarkt am Kollwitzplatz bietet umweltfreundliche Alternativen zu herkömmlichen Weihnachtsgeschenken. Zu finden sind handgestrickte Schals und Mützen aus Bio-Wolle, selbstgemachte, regionale Marmeladen und Honig, sowie Upcycling-Taschen aus recycelten Materialien. So wird Schenken zu einem bewussten und fairen Vergnügen.

Am 2. Adventssonntag erwarten wir den Chor Gold von Sing dich glücklich, der zwischen 15:00 und 17:30 Uhr stimmungsvolle Lieder aus seinem Repertoire sowie einige Weihnachtslieder vorträgt.

Highlight: Am letzten Adventssonntag versteigern bzw. verschenken wir die regionale Weihnachtsdekoration (Fichten, Misteln), um diesen eine sinnvolle weitere Nutzung zu ermöglichen.