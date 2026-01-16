Einladung zur Buchlesung und Diskussion mit den Autoren

Erkner, 16.01.2026. Mit dem Buch geben die beiden Autoren, Sönke Iwersen und Michael Verfürden, einen tiefen Einblick in das Reich von Elon Musk. Sie berichten über das Entstehen des Buches, das Machtgefüge unter Musk, die inneren Abläufe sowie die Tesla-Gigafactory in Grünheide.

Beide Autoren sind auch nach der Veröffentlichung des Buches am Thema drangeblieben und schreiben regelmäßig über Tesla und das Umfeld im Handelsblatt. Wir erwarten neue Enthüllungen!

Mittwoch, 21. Januar 2026 18 Uhr Signierstunde und Buchverkauf 19 Uhr Lesung und Diskussion

Kino Movieland (Friedrichstraße 58, 15537 Erkner)

Karten gibt es an der Abendkasse, unter kinomovieland.de und unter dem QR-Code (links).

Das Buch könnt Ihr während der Veranstaltung, bei der Buchhandlung Wolff in Erkner und Fürstenwalde sowie beim Verlag C.H.Beck GmbH & Co. KG erwerben.

Weitere Informationen zum Buch gibt es hier: PDF

Die Moderation erfolgt durch Manka Heise (RTL) und Steffen Schorcht (GRÜNE LIGA).

Die Veranstaltung findet auf Initiative und mit organisatorischer Unterstützung des Vereins für Natur und Landschaft in Brandenburg e.V. (VNLB) statt. Der VNLB ist Mitglied im Netzwerk ökologischer Bewegungen - GRÜNE LIGA sowie im Bündnis "Tesla den Hahn abdrehen".

Kontakt zum VNLB: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!