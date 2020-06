Osterzgebirge: Heulager und deusch-tschechisches Camp finden trotz Corona statt!

Trotz Corona wird vom 10. Juli bis 26. Juli das Heulager der Grünen Liga Osterzgebirge stattfinden - und das schon zum 25. Mal! Auch das nicht minder traditionsreiche deutsch-tschechische Heuhoj-Camp findet kann wieder stattfinden - verteilt auf zwei verlängerte Wochenenden.

Vor allem die Wiesenkomplexe im Bielatal und der näheren Umgebung gemäht, aber auch einzelne Flächen in Glashütte oder am Geisingberg bei Altenberg bearbeitet. Heulagerei bietet auch die Möglichkeit selbst mit der Sense zu mähen – unter fachlicher Anleitung erste Schwaden auf anfängerfreundlichen Nasswiesen zu legen oder als erfahrene*r Senser*in größere Flächen zu mähen. Gleiches gilt für’s Heuwenden von Hand, was auf vielen Flächen nötig ist da sie für ein maschinelles Wenden zu steil, zu hindernisreich oder zu abgelegen sind. Neben der eigentlichen Arbeit gibt es ein umfangreiches und breit aufgestelltes “Begleitprogramm”: Exkursionen und naturkundliche Wanderungen (an Sonntagen), naturkundliche Vorträge oder Reiseberichte, Insektenbestimmung u.v.a.m.. Lagerfeuer am Abend, nette Leute und interessante Gespräche.

Das HeuHoj-Camp ist eine deutsch-tschechische Initiative zur Erhaltung der Bergwiesen und ihrer Artenvielfalt imOsterzgebirge. Am Wochenende 23. - 26 Juli werden Teile des Landschaftsschutzgebietes „Schwarze Wiese/Černá louka“ bei Adolfov direkt an der Grenze zu Sachsen gepflegt. Untergebracht sind wir in Zadní Telnice (CZ). Von dort aus fahren wir mit dem Fahrrad zu den Pflegeeinsätzen. Am zweiten verlängerten Wochenende vom 24. bis 27. September steht der Austausch mit Zeitzeugen und der Dreh eines Kurzfilms im Mittelpunkt. Dafür erkunden wir den früheren Ort Vorderzinnwald, sprechen mit ehemaligen Bewohnern und deren Nachfahren und erforschen die Geschichte des Friedhofs bei der Marie- Himmelfahrtskirche in Cínovec (CZ). Das deutschtschechisches Nachbarschaftsfest vor der Kirche wird am Sonntag, den 27.9. gefeiert. Das HeuHoj-Camp ist für alle ab 17, die gerne draußen in der Natur sind. Fremdsprachenkenntnisse braucht ihr keine, denn erfahrene Dolmetscher werden für Verständigung sorgen.

Ausführliche Infos im aktuellen "Grünen Blättl" und Anmeldung auf www.heuhoj.de