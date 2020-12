FlussFilmFest im Januar 2021: vier mal Film + Diskussion online

Mit Corona hat die Verschmutzung der Flüsse nicht einfach aufgehört, noch ist das Mikroplastik in den Bäuchen von Fischen weniger geworden. Im Gegenteil: Der Müll der Haushalte hat während der Lockdowns stark zugenommen. Für den Erhalt der Flussgewässer und den Schutz der Uferökosysteme kämpfen wir auch in Coronazeiten weiter! Daher wollen wir Euch in einer online Veranstaltungsreihe vom 09. - 31. Januar 2021 einladen gemeinsam vier spannende Filme zu schauen und gleich im Anschluss mit interessanten Gästen in Diskussionsrunden einzusteigen.

Wilde Ströme, entlegene Gegenden und Menschen, die uns diese Schönheit näherbringen, indem sie uns in berauschenden Bildern auf ihre Abenteuer mitnehmen. Von der Quelle über wilde Ströme zum Meer, unser Umgang mit den Flüssen vor unserer Haustür und weltweit – davon erzählt das FlussFilmFest. Direkt nach dem Film können die Zuschauer mit Aktivisten, Experten und Filmemachern ins Gespräch kommen – dieses bewährte Flussfilm-Format findet im Januar 2021 erstmals in Form von Videokonferenzen statt.

Wir beginnen das FlussFilmFest 2021 mit dem niederländischen Aktivisten Merijn Tinga, der als „plastic Soup surfer“ in "From Source to Sea" (50 Min.) den gesamten Rhein hinab fuhr - auf einem aus Plastikmüll hergestellten-Surfboard. Matthias Goerres, Mitarbeiter bei der GIZ und und gewählter Sprecher des BUND Bundesarbeitskreises Meer und Küste, steht uns im Anschluss mit seinem geballten Wissen zur Verfügung und steigt in die Debatte um Plastik in Flüssen ein.

In der zweiten Online-Veranstaltung wenden wir unseren Blick nach Thüringen, wo die Saale in Rudolstadt durch die Rückkehr des Bibers im Film "Biber an der Saale bei Rudolstadt/Thüringen" (30 Min.) mächtig aufgemischt wird. Stephan Gunckel vom Flussbüro Erfurt weiß um die Funktion des Bibers im Flussökosystem und wird mit uns sein Wissen in der anschließenden Diskussionsrunde teilen.

Welche wirtschaftlichen und kulturellen Interessenskonflikte entlang der Rhône auftreten, beleuchtet der Film „Der Lauf des Flusses“ (88 Min.) in der dritten online Veranstaltung der FlussFilmFestes. Mit ihrem Ursprung in den Schweizer Hochalpen, speist sie den Genfer See und mündet nach über 800 Km in das Mittelmeer. Viele Gesichter werden uns von der Regisseurin Mélanie Pitteloud präsentiert: mal als reißender, ökologisch bedeutender Strom, mal als europäische Wasserstraße, die als gefährlich und zu bändigen gilt. Stefan Wenger, Darsteller und Präsident mehrerer Fischereiverbände aus dem Kanton Wallis, steht uns an diesem Nachmittag zur Verfügung und wird uns die ein oder andere spannende Geschichte vom Dreh des Films erzählen können.

Die spannende virtuelle Flussreise endet mit einem hoffnungsvollen Blick auf Protestformen zum Schutz der Flüsse. Mit einer Perspektive aus Polen und den Widerständen gegen die Wasserstraße E40, zeigt „Streit um die Weichsel – Das Ende eines wilden Flusses?“ (35 Min.) was wir von den Protesten im Nachbarland lernen können. Im Nachgang sprechen wir mit Aktivist*innen von Siostry Rzeki, die sich mit kreativen feministischen Aktionen gegen den Ausbau der Weichsel zu Wehr gesetzt haben.

Seit 2016 veranstaltet der Bundesverband GRÜNE LIGA e.V. in Anlehnung an das kalifornische Wild &Scenic Film Festival Film- und Diskussionsabende, um für mehr Gewässerschutz einzustehen. Gemeinsam mit Expert*innen besprechen wir politische und individuelle Handlungsoptionen, wie jede*r von uns im Alltag aktiv werden kann.

09.01.2021, 17 Uhr: "From Source to Sea" (OmU) mit Matthias Goerres

16.01.2021, 17 Uhr: "Biber an der Saale bei Rudolstadt/Thüringen" (DEU) mit Stephan Gunckel

tba, 17 Uhr: "Der Lauf des Flusses" (OmU) mit Stefan Wenger

tba, 17 Uhr: "Streit um die Weichsel - Das Ende eines wilden Flusses?" (DEU) mit Siostry Rzeki (Flussschwestern)