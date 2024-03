Aufruf zur Demonstration zum Weltwassertag am 22. März 2024

Die Bedeutung von Wasser für unser Leben auf der Erde ist unbestritten. Es nährt uns, kühlt uns, erholt uns. In Berlin steckt das System der Wasserversorgung aktuell in einer Krise. Um auf die dringenden Probleme aufmerksam zu machen und die Notwendigkeit verbindlicher Lösungen zu verdeutlichen, ruft unsere Bundeskontaktsstelle Wasser gemeinsam mit unserem Berliner Landesverband und 17 weiteren Aktionspartner*innen der Initiative "WasserZeichenBerlin" anlässlich des Weltwassertags am 22. März 2024 zur Demonstration auf.

Gemeinsam wollen wir ins HANDELN kommen und ein kollektives Zeichen für Wasserreinigung, Wasserreinhaltung und Wassergerechtigkeit setzen.

Wir fordern:

1. eine konsequente Wasserreinhaltung durch den wirksamen Schutz unserer Gewässer vor Verschmutzung und Vermüllung;

2. den verbesserten Schutz sowie die Aufwertung natürlicher Lebensräume am und in den Gewässern;

3. verbindliche Maßnahmen, die der zunehmenden, durch den Klimawandel und anderer Faktoren bedingten Austrocknung von Kleingewässern und dem Absinken des Grundwasserstands entgegenwirken;

4. eine gemeinwohlorientierte Wiedergewinnung und Entwicklung der innerstädtischen Gewässer und Uferzonen für die Stadtgesellschaft;

5. die gezielte Förderung von Umweltbildungsangeboten und Kampagnen rund um das Thema Gewässerschutz und Gewässerreinhaltung;

6. die Einführung von innovativen Recyclingverfahren für eine nachhaltige Wassernutzung

D ie Demonstration beginnt am Freitag, 22. März um 15 Uhr. Die Route führt vom Hauptbahnhof aus entlang des Spreeufers bis zum Lustgarten auf der Museumsinsel. Die Laufdemo wird von zwei Booten begleitet. Eine Zwischenkundgebung ist am Friedrich-Ebert-Platz geplant, ganz in der Nähe des Gedenkorts "Weiße Kreuze".

Kommt vorbei und unterstützt uns dabei ein kollektives Wasserzeichen mit möglichst vielen Berliner*innen und Wasserakteur*innen zu setzen.