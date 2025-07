„Decarbon days“ als Feigenblatt: LEAG enteignet Wald für Kohletagebau

Cottbus, 26.06.2025. Die Umweltgruppe Cottbus sieht die der maßgeblich vom LEAG-Konzern initiierten „Decarbon Days“ als nicht glaubwürdig an, solange das Unternehmen privaten Wald für seine Kohletagebaue enteignet. Mitglieder der Umweltgruppe informieren heute vor dem Veranstaltungsort die Teilnehmenden der „Decarbon Days“.

„Während die Eigentümer versuchen, ihren Wald vor Gericht gegen die LEAG zu verteidigen, stellt sich der Konzern als Vorreiter der Energiewende dar. Auf dieses perfide Greenwashing sollte die Öffentlichkeit nicht hereinfallen.“ sagt Adrian-Elias Rinnert von der Umweltgruppe Cottbus.

Die LEAG will bis 2038 noch mehr als dreimal so viel Kohle verstromen, als mit dem 1,5-Grad-Ziel vereinbar ist. Dafür soll ein privater Wald zum 1. Januar 2026 für den Tagebau Nochten zerstört werden. Die Enteignung, die das sächsische Oberbergamt auf Antrag der LEAG Ende Oktober 2024 beschlossen hat, soll zum zum 1. Januar 2026 umgesetzt werden. Aktuell prüft das Oberverwaltungsgericht Bautzen, ob sie rechtmäßig ist. Das Gericht hat eine Entscheidung ab August angekündigt.

Nach Berechnungen der Universität Flensburgdürfen Lausitzer Braunkohlenkraftwerke ab Januar 2022 noch maximal 205 Millionen Tonnen Kohle verbrennen, wenn das 1,5 Grad-Ziel erreichbar bleiben soll. Die LEAG plant im gleichen Zeitraum mehr als 700 Millionen Tonnen verheizen.

Im bedrohten Wald bei Rohne führt die Umweltgruppe Cottbus als Pächter Kultur- und Bildungsveranstaltungen durch, an diesem Sonntag steht dabei ein Liederprogramm mit Hornberger und Kluge auf dem Programm.

Für das „Net Zero Valley Lausitz“ sollen weitere Wälder fallen und Beteiligungsrechte der Bürger*innen eingeschränkt werden. Die Kritikpunkte an den bisher dazu bekannten Fakten hat die Umweltgruppe im Mai 2025 in einem Hintergrundpapier zusammengestellt.

Weitere Informationen:

Wald-Enteignung für Tagebau:

https://www.kein-tagebau.de/index.php/de/unverkaeuflich

Verbleibendes CO2-Budget für Lausitzer Kohle:

https://fridaysforfuture.de/wp-content/uploads/2023/04/FossilExit-Lausitz_1_5_Budget-26-04-2023.pdf

Veranstaltungsprogramm für 2025:

https://grueneliga.de/index.php/de/themen-projekte/braunkohle/1511-auftritte-zahlreicher-kuenstler_innen-im-vom-tagebau-bedrohten-wald-angekuendigt

Hintergrundpapier zum „Net Zero Vally Lausitz“:

https://grueneliga.de/index.php/de/themen-projekte/braunkohle/1548-versuch-den-rechtsstaat-zu-demontieren-umweltnetzwerk-kritisiert-antrag-auf-net-zero-valley-lausitz